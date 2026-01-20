Как правильно развернуться? Тест на знание ПДД

Разворот относится к маневрам с повышенным уровнем опасности. Именно поэтому во время его выполнения водителю необходимо быть максимально сосредоточенным, действовать ответственно и неукоснительно соблюдать требования ПДД.

Проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в соответствующих положениях, поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В задании предлагается определить, какая из трех возможных траекторий является разрешенной для выполнения разворота в конкретной дорожной ситуации. На картинке с условиями изображены три варианта движения, обозначенные буквами А (ближайшая), Б (средняя) и В (самая дальняя). Выбрать правильный ответ предлагается среди таких вариантов:

траектории Б и В; траектории А и В; только траектория Б; только траектория В; траектории А и Б; все траектории запрещены.

Рассмотрим условия задачи подробнее. Серый автомобиль подъезжает к перекрестку, на котором установлено несколько дорожных знаков. Начнем с анализа траектории А. Фактически это стандартный разворот на перекрестке, который по общему правилу не запрещается ПДД. Однако перед самим перекрестком установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Этот знак прямо запрещает выполнение разворота на перекрестке, перед которым он размещен. При этом действие знака касается именно траектории А, поэтому этот вариант не может считаться правильным.

Далее обращаем внимание на другие два варианта. Траектория Б проходит непосредственно по пешеходному переходу, что дополнительно подтверждается наличием знака 5.38.1. Траектория В, в свою очередь, проходит через место остановки маршрутных транспортных средств, обозначенное знаком 5.45.1. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещен на пешеходных переходах, однако остановки общественного транспорта в этот перечень не входят.

Итак, с учетом всех требований правил, из трех предложенных траекторий разрешенной является только траектория В. Именно поэтому правильным следует считать четвертый вариант ответа.

