Какой порядок разъезда: непростая задача по ПДД

На первый взгляд эта дорожная ситуация кажется простой, но именно она чаще всего вводит водителей в заблуждение. Здесь важно не только знать общие правила, но и внимательно анализировать знаки и расположение трамвайных путей.

Видео дня

Ошибка может стоить безопасности на дороге. Поэтому определите, какой порядок разъезда на дороге.

Какой правильный порядок разъезда в этой ситуации?

зеленое авто – трамвай – желтое; трамвай – зеленое авто – желтое; желтое авто – зеленое – трамвай; зеленое авто – желтое – трамвай; трамвай – желтое авто – зеленое; желтое авто – трамвай – зеленое.

Итак, имеем перекресток и три транспортных средства:

зеленый автомобиль поворачивает направо,

желтый автомобиль поворачивает налево,

трамвай движется прямо.

Перекресток является нерегулируемым, но на нем установлены знаки приоритета, которые помогут определить порядок разъезда. Знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" дают нам понять, что на главной дороге находится только зеленый автомобиль. Получается, он имеет преимущество перед желтым авто и трамваем, которые движутся по второстепенной.

Дело в том, что трамвайные пути фактически находятся уже за перекрестком. Находим пункт 17.3 Правил дорожного движения и видим, что вне перекрестка, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю, кроме случаев выезда трамвая из депо.

Согласно этому пункту, именно водитель трамвая имеет преимущество перед другими водителями, и именно он проедет первым.

Далее все просто: вторым проедет водитель зеленой машины, поскольку он находится на главной дороге, а последним – водитель желтого автомобиля, который движется по второстепенной.

Правильный ответ – вариант №2.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.