Как правильно разъехаться на перекрестке: задание по ПДД

Перекресток остается одним из самых опасных участков на любой дороге, а проезжать их водителям приходится буквально ежедневно. Именно поэтому требования к порядку разъезда на пересечении автодорог, которые содержатся в ПДД, нужно знать на зубок.

Видео дня

Хотите проверить себя? Воспользуйтесь тестом, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, в каком порядке должны разъехаться участники дорожной ситуации.

На картинке с условиями задачи мы видим трамвай, который движется через перекресток дорог прямо. С левой стороны к нему подъехало красное авто, которое тоже не намерено менять направление движения, а с правой – синяя машина, водитель которой сигнализирует о намерении повернуть налево. Каким будет правильный порядок разъезда в этой ситуации? Варианты ответа здесь следующие:

трамвай, красное авто, синее; трамвай, синее авто, красное; синее авто, красное, трамвай; синий автомобиль, трамвай, красный; красная машина, синяя машина, трамвай; красное авто, трамвай, синее.

Начнем с определения типа перекрестка. Он оборудован светофорами и является регулируемым. К тому же в заданной ситуации на светофоре горит зеленый сигнал для обоих автомобилей и красный для трамвая. Но при этом водитель трамвая также видит дополнительную секцию светофора, на которой включен сигнал с зеленой стрелочкой. Такой разрешает движение прямо. Таким образом право проехать через перекресток, в соответствии с сигналами светофора, имеют все водители одновременно.

При равных для всех условиях это бы означало, что преимущество имеет трамвай. Но в этой ситуации условия не равны, ведь в пункте 16.9 действующих ПДД отмечается, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Это означает, что водитель трамвая здесь должен уступить и красному, и синему авто. Он проедет последним.

А чтобы правильно развести между собой водителей двух машин, нужно воспользоваться пунктом 16.6 ПДД. Он предусматривает, что, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. В соответствии с этим пунктом, преимущество имеет водитель красного авто.

Таким образом, правильным вариантом ответа здесь является пятый. Первым проедет красное авто, за ним синее, а последним перекресток пересечет трамвай.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу на проезд перекрестка, но с участием регулировщика дорожного движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.