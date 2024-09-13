Как должны поступить водители: непростая задача с пешеходом

Пешеходы – такие же равноправные участники дорожного движения, в том числе пешеходы с инвалидностью. Поэтому водители должны четко соблюдать требования ПДД относительно взаимодействия с пешеходами.

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Знаете ли вы, как повести себя правильно, если на дорогу выходит пешеход с нарушениями зрения? TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал задачу, с помощью которой можно себя проверить.

Итак, по условиям задачи слепой человек решает перейти на другую сторону улицы в месте, не предусмотренном для этого. Как должны отреагировать на его появление на проезжей части водители. Вот варианты ответа:

подать звуковой сигнал, ведь пешеход переходит улицу в месте, где это запрещено; снизить скорость и, соблюдая безопасный интервал, проехать возле пешехода; пропустить пешехода.

Чтобы ответить правильно, следует вспомнить пункт 18.5 действующих ПДД. Он предполагает, что пешеходы с нарушением зрения являются особой категорией участников дорожного движения, и они имеют преимущество в движении на любом участке проезжей части. Однако они должны подать соответствующий сигнал.

Что это значит для водителя? Что он должен уступить дорогу незрячему человеку. В свою очередь пешеход должен указать на свое намерение перейти дорогу, направив белую трость вперед. Как только водитель увидит такой сигнал, в соответствии с ПДД он должен остановиться и пропустить слепого пешехода. Следовательно, правильным вариантом ответа на эту задачу является третий.

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