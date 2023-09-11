Индийская компания удивила недорогим электробайком с большим запасом хода. Фото

Компания Ultraviolette Automotive из Индии показала свой недорогой электробайк с большим запасом хода Ultraviolette F77. Транспортное средство готовится к выходу на рынок. По этому случаю производитель отчитался о рекордном испытании для электрического мотоцикла.

Видео дня

О новом Ultraviolette F77 сообщили на официальном сайте индийской компании. Дизайн электробайка выполнили в стиле современных стритфайтеров и спортивных моделей. Хотя динамические характеристики от внешности отстают.

Мотоцикл можно заказать с электромоторами мощностью 36 л.с. или 40 л.с. Максимальная скорость – всего 152 км/ч. Но выглядит F77 все равно круто. Видимо, именно на это делал ставку производитель. Хотя новинка способна на кое-что еще.

Запас хода на одной зарядке составляет рекордные для своего класса 307 км. При подготовке к выходу на рынок в компании провели рекордный испытательный заезд. В ходе пробега байк преодолел около 7000 км за 22 дня при температуре воздуха от -15 до +45 градусов.

Цена Ultraviolette F77 – от 4628 долларов. Новинку планируют продавать и в других странах.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном электромобиле Xiaomi, который отправился в производство.