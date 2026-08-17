Идеальные для пенсионеров: названы лучшие подержанные авто

Стремительный рост цен на авторынке заставляет многих покупателей, особенно пенсионеров, искать качественные альтернативы среди подержанных автомобилей. Благодаря высоким оценкам надежности от JD Power и отличным результатам краш-тестов IIHS, даже на бюджетном рынке можно найти достойные варианты.

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Эксперты составили список доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов, стоимость которых не превышает $15 000 (672 тыс. грн). Эти модели отличаются экономичностью, удобной обзорностью, высоким уровнем безопасности и комфортом для повседневных поездок.

Kia Soul 2022 года

Kia Soul привлекает не только узнаваемым кубическим дизайном, но и высокой практичностью. Благодаря высокой посадке и просторному салону модель обеспечивает удобный доступ для водителя и пассажиров, а также превосходную обзорность. Расход топлива составляет примерно 7,8 л на 100 км в смешанном цикле, что является умеренным показателем для годового пробега около 24 000 км. Высокая надёжность по рейтингу JD Power (85 из 100) и награда за безопасность TOP SAFETY PICK делают этот хэтчбек отличным выбором.

Mazda CX-5 2018 года

Компактный кроссовер Mazda CX-5 с качественным интерьером и плавной подвеской. Модель расходует около 8,4 л топлива на 100 км в смешанном цикле, что является нормальным показателем для этого класса. Внедорожник получил высшую награду в области безопасности TOP SAFETY PICK+ и имеет высокий коэффициент надежности – 83 из 100.

Subaru Legacy 2019 года

Японский седан Subaru Legacy оснащен фирменным полным приводом, который гарантирует уверенное управление в любую погоду. Средний расход топлива составляет около 8,1 л на 100 км. Автомобиль получил 81 балл за надежность и наивысшую оценку безопасности от IIHS за превосходную устойчивость во время испытаний.

Toyota Prius 2017 года

Гибридный хэтчбек Toyota Prius 2017 года остается абсолютным лидером по экономичности. Расход топлива составляет всего 4,5 л на 100 км, что позволяет существенно экономить средства на заправках. Модель отличается тихим салоном, отличной обзорностью, высокой надёжностью (85 баллов из 100) и высочайшим уровнем защиты пассажиров.

Toyota Corolla 2020 года

Toyota Corolla 2020 года обеспечивает баланс между современными технологиями и проверенной годами надёжностью (85 из 100). Средний расход топлива составляет около 7,1 л на 100 км в смешанном цикле. Благодаря обновленному интерьеру, комфортным сиденьям и комплексу систем безопасности этот седан станет отличным спутником для повседневных поездок.

Hyundai Sonata 2021 года

Просторный седан Hyundai Sonata предлагается на вторичном рынке примерно за $14 150 (632 590 грн). Автомобиль отличается большим багажником, эргономичным салоном и расходом топлива около 7,4 л на 100 км. Благодаря рейтингу надежности 82 из 100 и высоким оценкам по результатам краш-тестов эта модель является разумным выбором для водителей, которые ценят простор и комфорт.

Mazda CX-3 2019 года

Компактный кроссовер Mazda CX-3 отличается легкостью управления при парковке в городских условиях. Модель расходует около 7,6 л топлива на 100 км и имеет рейтинг надежности 83 из 100. Благодаря стильному дизайну салона и высшей награде за безопасность TOP SAFETY PICK от IIHS этот кроссовер является отличной альтернативой более крупным автомобилям.

Toyota Camry 2017 года

Комфортабельный седан Toyota Camry 2017 года считается одним из самых надежных автомобилей в своем классе (86 баллов из 100 по версии JD Power). Расход топлива составляет около 8,7 л на 100 км в смешанном режиме. Пожилые водители ценят эту модель за плавную езду, просторные сиденья и безупречные результаты испытаний на безопасность.

Honda Accord 2017 года

Honda Accord 2017 года сочетает в себе отличную управляемость и просторный салон. Расход топлива составляет примерно 7,8 л на 100 км, что является хорошим показателем для экономии годового бюджета на топливо. Надежность модели оценена в 82 балла, а высшая награда TOP SAFETY PICK+ подтверждает ее отличную защиту.

Hyundai Kona 2020 года

Городской кроссовер Hyundai Kona отличается маневренностью и удобной высокой посадкой. Расход топлива составляет примерно 7,8 л на 100 км в смешанном цикле. Рейтинг надежности 84 из 100 и максимальные оценки по краш-тестам от IIHS делают этот компактный внедорожник практичным и безопасным вариантом.

Hyundai Elantra 2020 года

Седан Hyundai Elantra 2020 года демонстрирует превосходную топливную экономичность – около 6,7 л на 100 км. Автомобиль отличается тихим салоном, высокой надежностью по оценке JD Power (84 балла из 100) и идеальными результатами испытаний на прочность при авариях.

Kia Forte 2019 года

Самым доступным автомобилем в списке является Kia Forte 2019 года. Модель расходует примерно 6,9 л топлива на 100 км в смешанном цикле, что позволяет существенно экономить на заправках. Несмотря на скромную цену, седан предлагает богатый набор современных систем безопасности, надежность на уровне 83 баллов и высшую награду TOP SAFETY PICK+.

OBOZ.UA представляет рейтинг японских автомобилей, которые по-прежнему пользуются популярностью.

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