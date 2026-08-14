Лучшие японские авто всех времен: топ-10

Японский автопром всегда славился стремлением к техническому совершенству, инновационным подходом и уникальным характером своих автомобилей. Составленный рейтинг лучших моделей выходит далеко за рамки простых скоростных показателей, освещая автомобили, подарившие миру незабываемые эмоции от вождения.

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В список topgear.com вошли как легендарные трековые суперкары и раллийные иконы, так и серийные автомобили, произведшие революцию на рынке. Каждый из этих представителей оставил незабываемый след в сердцах автоэнтузиастов и стал эталоном в своем классе.

Lexus LFA

Настоящий шедевр инженерной мысли компании Toyota, разработанный в сотрудничестве с акустиками Yamaha. Атмосферный двигатель V10 издает потрясающий звук, а мотор разгоняется настолько быстро, что аналоговая стрелка просто не успевала за оборотами, что потребовало установки цифрового тахометра.

Honda NSX

Этот автомобиль полностью перевернул представления о категории суперкаров. Модель доказала миру, что мощный автомобиль с атмосферным двигателем V6 может быть надежным, удобным, комфортным и пригодным для повседневного использования без потери восторга от вождения.

Mazda MX-5

Воплощение простоты, легкого кузова и идеального баланса. Благодаря культовым выдвижным фарам и невероятному ощущению дороги эта модель стала напоминанием, что настоящее удовольствие от вождения заключается не в огромной мощности, а в управляемости.

Nissan Skyline GT-R

Легендарный автомобиль, получивший прозвище "Годзилла" за абсолютное доминирование в автоспорте. Инженеры оснастили его инновационной системой полного привода, способной перераспределять крутящий момент до 100 раз в секунду, практически полностью устраняя недостаточную поворачиваемость.

Toyota 2000GT

Кабриолет этой модели, ставший звездой фильма о Джеймсе Бонде, вообще не планировали запускать в серию. Крышу автомобиля срезали исключительно для того, чтобы в салоне смог поместиться высокий Шон Коннери. Сегодня Toyota 2000GT считается самым ценным и самым дорогим японским автомобилем в истории, коллекционная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Всего мир увидел лишь 351 экземпляр этого потрясающего спорткара.

Toyota Supra

Автомобиль, ставший культовым объектом для мастеров тюнинга. Благодаря надежному чугунному блоку цилиндров и огромному запасу прочности элементов трансмиссии эта машина легко выдерживала агрессивные модификации, что позволяло разгонять мощность двигателя свыше 1000 л.с.

Subaru Impreza 22B STi

Настоящая раллийная икона для дорог общего пользования. С расширенными колесными арками, увеличенным 2,2-литровым двигателем и интеллектуальной системой распределения мощности между осями этот автомобиль дарил водителю ощущение пребывания на настоящей раллийной трассе.

Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition

Вершина развития серии Evolution, выпущенная в честь выдающегося финского гонщика Томми Мякинена. Модель получила улучшенную систему охлаждения благодаря удалению противотуманных фар с бампера, а также фирменный дизайн спортивного автомобиля WRC.

Honda Civic Type R

Один из лучших переднеприводных спорткаров современности. Модель сохранила впечатляющую управляемость своих предшественников, но получила более сдержанный, зрелый и изысканный дизайн, что сделало ее идеальным завершением эпохи бензиновых хэтчбеков.

Nissan Leaf

Пионер эпохи массового экологичного транспорта. Несмотря на скромный запас хода первых версий и простой внешний вид, именно этот первый серийный электромобиль произвел революцию на рынке и открыл путь для развития современных высокотехнологичных электрокаров.

OBOZ.UA писал о моделях Mercedes-Benz, которые незаслуженно остались без внимания автолюбителей.

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