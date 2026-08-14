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Лучшие японские авто всех времен: топ-10

Елена Былим
Авто Oboz
4 минуты
1,0 т.
Рейтинг японских авто всех времен
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Японский автопром всегда славился стремлением к техническому совершенству, инновационным подходом и уникальным характером своих автомобилей. Составленный рейтинг лучших моделей выходит далеко за рамки простых скоростных показателей, освещая автомобили, подарившие миру незабываемые эмоции от вождения.

В список topgear.com вошли как легендарные трековые суперкары и раллийные иконы, так и серийные автомобили, произведшие революцию на рынке. Каждый из этих представителей оставил незабываемый след в сердцах автоэнтузиастов и стал эталоном в своем классе.

Lexus LFA

Lexus LFA.

Настоящий шедевр инженерной мысли компании Toyota, разработанный в сотрудничестве с акустиками Yamaha. Атмосферный двигатель V10 издает потрясающий звук, а мотор разгоняется настолько быстро, что аналоговая стрелка просто не успевала за оборотами, что потребовало установки цифрового тахометра.

Honda NSX

Honda NSX.

Этот автомобиль полностью перевернул представления о категории суперкаров. Модель доказала миру, что мощный автомобиль с атмосферным двигателем V6 может быть надежным, удобным, комфортным и пригодным для повседневного использования без потери восторга от вождения.

Mazda MX-5

Mazda MX-5.

Воплощение простоты, легкого кузова и идеального баланса. Благодаря культовым выдвижным фарам и невероятному ощущению дороги эта модель стала напоминанием, что настоящее удовольствие от вождения заключается не в огромной мощности, а в управляемости.

Nissan Skyline GT-R

Nissan Skyline GT-R.

Легендарный автомобиль, получивший прозвище "Годзилла" за абсолютное доминирование в автоспорте. Инженеры оснастили его инновационной системой полного привода, способной перераспределять крутящий момент до 100 раз в секунду, практически полностью устраняя недостаточную поворачиваемость.

Toyota 2000GT

Toyota 2000GT.

Кабриолет этой модели, ставший звездой фильма о Джеймсе Бонде, вообще не планировали запускать в серию. Крышу автомобиля срезали исключительно для того, чтобы в салоне смог поместиться высокий Шон Коннери. Сегодня Toyota 2000GT считается самым ценным и самым дорогим японским автомобилем в истории, коллекционная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Всего мир увидел лишь 351 экземпляр этого потрясающего спорткара.

Toyota Supra

Toyota Supra.

Автомобиль, ставший культовым объектом для мастеров тюнинга. Благодаря надежному чугунному блоку цилиндров и огромному запасу прочности элементов трансмиссии эта машина легко выдерживала агрессивные модификации, что позволяло разгонять мощность двигателя свыше 1000 л.с.

Subaru Impreza 22B STi

Subaru Impreza 22B STi.

Настоящая раллийная икона для дорог общего пользования. С расширенными колесными арками, увеличенным 2,2-литровым двигателем и интеллектуальной системой распределения мощности между осями этот автомобиль дарил водителю ощущение пребывания на настоящей раллийной трассе.

Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition

Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition.

Вершина развития серии Evolution, выпущенная в честь выдающегося финского гонщика Томми Мякинена. Модель получила улучшенную систему охлаждения благодаря удалению противотуманных фар с бампера, а также фирменный дизайн спортивного автомобиля WRC.

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R.

Один из лучших переднеприводных спорткаров современности. Модель сохранила впечатляющую управляемость своих предшественников, но получила более сдержанный, зрелый и изысканный дизайн, что сделало ее идеальным завершением эпохи бензиновых хэтчбеков.

Nissan Leaf

Nissan Leaf.

Пионер эпохи массового экологичного транспорта. Несмотря на скромный запас хода первых версий и простой внешний вид, именно этот первый серийный электромобиль произвел революцию на рынке и открыл путь для развития современных высокотехнологичных электрокаров.

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