Hyundai показала новый дешевый седан с богатым оснащением. Фото

Новый седан Hyundai Elantra 2024 модельного года – рестайлинговый вариант дешевой модели. С обновлением автомобиль стал еще эффектнее, современнее и безопаснее.

Видео дня

О новинке сообщает Motor1. Новая Hyundai Elantra 2024 получила яркий дизайн. Производитель заменил бамперы, в которых теперь появились огромные воздухозаборники, обновил графику фар и фонарей, расширил цветовую гамму и предложил новые колесные диски диаметром от 15 до 18 дюймов.

В оснащении Hyundai Elantra появились стандартные боковые подушки безопасности для задних пассажиров, обновленная мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона, система предупреждения столкновений, ассистент удержания в полосе движения.

Elantra 2024 модельного года по-прежнему будут предлагать с бензиновыми двигателями (объемом 1,6 и 2 л) и с гибридными силовыми установками.

На вершине линейки – мощная Hyundai Elantra N с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. (392 Нм крутящего момента).

Вскоре обновленный седан отправится в продажу по ориентировочной цене 20 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в сети показали самую дешевую модель Tesla до премьеры.