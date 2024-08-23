Hyundai объявила цену практичной недорогой модели на базе Tucson. Фото

Новый Hyundai Santa Cruz 2024 года – самая практичная легковая модель компании с большим багажником. Недорогой корейский пикап построен на базе кроссовера Hyundai Tucson. Модель сохранила привлекательную цену после модернизации.

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Новинка уже готова выйти на рынок. О машине рассказывает Carscoops. Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz получил внешность в стиле современного кроссовера Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари обновили вместе с бампером.

Появились и другие колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Расширили цветовую палитру для кузова.

В салоне Hyundai Santa Cruz изменения повторили в родственном кроссовере. Заменили переднюю панель и руль, установили увеличенный монитор мультимедийной системы.

В движение пикап приводит бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 194 или 281 л.с. Цена Hyundai Santa Cruz 2024 – от 28 500 долларов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят популярный кроссовер Kia Sportage после модернизации.