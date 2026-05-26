Hyundai массово отозвала авто: нашли 3 проблемы

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сообщил о масштабном отзыве почти 425 тысяч автомобилей из-за сразу нескольких технических неисправностей. Под сервисную кампанию попали популярные модели бренда, среди которых кроссоверы Tucson, Santa Cruz и электромобили Ioniq.

Как пишет Carscoops, наибольшее беспокойство вызвала проблема с подушками безопасности, которые в случае аварии могут представлять угрозу для жизни водителя. Также компания обнаружила риск внезапного автоматического торможения и возможные дефекты элементов задней подвески. Владельцев автомобилей начнут официально уведомлять об отзыве уже в ближайшие месяцы.

Опасные подушки безопасности в Elantra

Самый серьезный отзыв касается 3493 автомобилей Hyundai Elantra 2015-2016 годов выпуска. В этих машинах могли установить дефектные газогенераторы подушек безопасности производства ARC Automotive.

По данным регуляторов, проблема заключается в возможном нарушении плотности заряда внутри механизма. Из-за этого во время срабатывания подушки безопасности может возникнуть чрезмерное давление, которое способно разорвать корпус устройства. В таком случае металлические обломки могут попасть в салон автомобиля и травмировать водителя или пассажиров.

В компании заявили, что пока не зафиксировано ни одного случая разрушения подушки безопасности, однако отзыв проводят из соображений безопасности. Дилеры будут проверять автомобили и при необходимости заменять опасные компоненты.

Проблема с внезапным торможением

Самый масштабный отзыв охватил более 421 тысячи автомобилей Hyundai Santa Cruz, Hyundai Tucson, а также гибридные и плагин-гибридные версии Tucson.

Причиной стала ошибка программного обеспечения системы автоматического предотвращения столкновений. Из-за чрезмерной чувствительности датчиков система может ошибочно реагировать на объекты впереди и неожиданно активировать тормоза.

Производитель начал расследование еще в прошлом году после многочисленных жалоб водителей. В целом компания получила 376 сообщений о некорректной работе системы. В четырех случаях это привело к ДТП, когда автомобили Hyundai получали удары сзади после внезапного торможения. В результате аварий пострадали четыре человека.

Для устранения неисправности дилерские центры обновят программное обеспечение передней камеры.

Дефект подвески в электромобилях Ioniq

Третий отзыв касается электромобилей Hyundai Ioniq 5 и Hyundai Ioniq 9. Компания обнаружила, что некоторые крепления задней подвески могли быть недостаточно затянутыми при производстве.

Из-за вибрации во время движения гайки и болты могут постепенно ослабляться, что потенциально способно привести к потере управляемости автомобилем. Проблему обнаружили после жалобы владельца Ioniq 5 на посторонний шум в задней части машины.

Известно лишь о двух подобных инцидентах, а сам отзыв охватывает 172 автомобиля. По оценкам компании, дефект может быть лишь у небольшой части машин. Во время сервисного обслуживания механики проверят крепления подвески, заменят необходимые элементы и проведут регулировку ходовой части.

