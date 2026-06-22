Hyundai готовит новинку: что известно о хот-хэтче i20N

Hyundai подтвердила намерение возродить спортивный хэтчбек i20 N, который в свое время был одним из самых ярких представителей сегмента компактных "горячих" автомобилей. Модель исчезла с рынка всего через три года после дебюта, когда производитель переориентировался на электрификацию своей линейки.

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Однако компания решила вернуть доступный спортивный автомобиль в модельный ряд N. В Hyundai считают, что между прежними бензиновыми моделями и современными мощными электрокарами образовался слишком большой ценовой разрыв. Как отмечает издание autocar.co.uk, именно поэтому бренд стремится предложить молодым водителям более доступный вариант для активного вождения.

Hyundai делает ставку на доступные спортивные автомобили

Руководитель глобального подразделения исследований и разработок Hyundai Манфред Гаррер заявил, что компания активно работает над возвращением первоначальных моделей в спортивную линейку N. По его словам, версия i20 N для европейского рынка необходима, поскольку нынешние электрические спортивные модели Hyundai стоят значительно дороже и не могут полностью заменить компактный бензиновый хот-хэтч.

Предыдущий Hyundai i20 N дебютировал в 2021 году и получил 201-сильный двигатель, шестиступенчатую механическую коробку передач и механический дифференциал повышенного трения. Автомобиль конкурировал с такими популярными моделями, как Ford Fiesta ST, Mini Cooper S и Volkswagen Polo GTI. После прекращения его производства сегмент компактных спортивных хэтчбеков существенно сократился, поэтому возвращение модели может вызвать значительный интерес среди поклонников драйверских автомобилей.

По словам представителей Hyundai, прототипы нового i20 N уже проходят испытания, а официальная премьера модели может состояться в ближайшее время. Компания пока не раскрывает технические характеристики новинки, но подчеркивает, что проект находится на финальной стадии подготовки.

Каким может быть новый Hyundai i20 N

Ожидается, что в новом хот-хэтче будут использоваться уже имеющиеся технологии концерна. Одним из наиболее вероятных вариантов называют модернизированную гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя. В то же время инженеры планируют существенно адаптировать систему под спортивный стиль вождения и улучшить её производительность на гоночных трассах.

В Hyundai также обещают сохранить характер предыдущего i20 N, который высоко ценился за эмоции от вождения и спортивные настройки. Разработчики стремятся создать автомобиль, способный демонстрировать на трассе Нюрбургринг еще лучшие результаты, чем его предшественник, уделяя особое внимание работе силовой установки и системы управления аккумулятором.

Кроме того, компания готовит новое поколение стандартного Hyundai i20 для европейского рынка. Ожидается, что модель получит обновленный дизайн с более массивным силуэтом, увеличенным дорожным просветом и полностью переработанным салоном. В Hyundai отмечают, что подразделение N не планирует переходить исключительно на электромобили, поэтому возвращение i20 N станет важным сигналом для поклонников традиционных спортивных автомобилей.

OBOZ.UA писал, что в 2026 году Hyundai планирует выпустить 5 новых моделей автомобилей.

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