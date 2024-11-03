Худший вариант: какие внедорожники не достойны внимания в 2025 году

Внедорожники – это полноприводные авто повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех уровней, а также на бездорожье. Поскольку мировой авторынок продолжает нормализоваться после бурных четырех лет высоких цен и низких запасов, внедорожники, безусловно, набирают популярность. Однако последние тенденции свидетельствуют о том, что этот сегмент становится ощутимо более дорогим.

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Согласно Kelley Blue Book, желание потребителей тратить меньше выводит компактные внедорожники в списки лидеров. В 2024 году сегменты компактных и субкомпактных автомобилей увеличили свою долю рынка, тогда как продажи средних SUV и крупных пикапов популярных брендов сократились. Эксперты рассказали, каких моделей следует избегать, ведь качеством они не отличаются.

Volkswagen Taos

Внедорожники известны своей универсальностью, вместительностью и возможностями, поэтому привлекают широкий круг водителей. Модель Taos 2025 года была обновлена ​​внутри и снаружи и оснащена стандартным 8-дюймовым сенсорным экраном и более мощным двигателем на 174 л.с., что повлияло и на цену. Однако в рейтинге наименее надежных автомобилей на 2024 год Consumer Reports (CR) поставил лишь один автомобиль ниже Volkswagen Taos (минивен Chrysler Pacifica Hybrid).

Ford Explorer

Несмотря на то, что стоимость ремонта и технического обслуживания средняя, ​​а серьезность и частота ремонта низкая, RepairPal поставил Ford Explorer лишь на 19 место из 26 моделей среднеразмерных внедорожников. Explorer является самым плохим внедорожником, который вы можете взять в аренду, согласно анализу данных CarsDirect.

Jeep Grand Cherokee и Jeep Grand Cherokee L

Репутация и надежность Jeep потерпели поражение на протяжении многих лет. Согласно рейтингу надежности CR, включавшему дорожные испытания, надежность, удовлетворение и безопасность, Jeep был на последнем месте. Grand Cherokee и Grand Cherokee L включены в список 10 наименее надежных автомобилей CR.

Land Rover Discovery

Роскошный внутри и созданный для бездорожья, Discovery – мощный вездеход. Но тем, кто хочет, чтобы Land Rover прекрасно показывал себя на городских дорогах и шоссе, возможно лучше поискать что-то другое. Когда GOBankingRates спросил у эксперта Криса Пайла о Discovery, эксперт отметил: "Их дорого обслуживать, выполняя только общее техническое обслуживание, а когда они выходят из строя, запчасти найти довольно трудно".

Volvo XC60 Plug-in Hybrid

Среднеразмерный гибридный внедорожник Volvo 2025 получил не слишком положительные отзывы от крупнейших экспертов отрасли – Edmunds, MotorTrend, Car and Driver. Есть вероятность, что беспокойство CR относительно батареи и зарядки электромобилей, электрических аксессуаров, климатической системы и электроники в автомобиле улучшилось к новому модельному году.

Jeep Wrangler

Примечательно, что ни одна модель Jeep не получила прогнозируемого балла надежности выше 45 из 100. Эксперты обращают внимание на проблемы с рулевым управлением и подвеской, электрической системой, двигателем и приводной системой Wrangler.

Hyundai Tucson

Несмотря на рейтинг надежности RepairPal выше среднего, Майк Винтер, владелец MDP Diesel & Auto Repair в Джексоне, штат Мичиган, отметил, что Tucson является "бомбой замедленного действия" из-за неисправностей двигателя и трансмиссии. Хотя специалисты CoPilot заметили, что следует избегать моделей 2011, 2012 и 2015-2017 годов, Tucson 2024 получил средние оценки на нескольких экспертных сайтах, включая JD Power.

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