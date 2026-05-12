Honda показала свою новую бюджетную модель в улучшенном виде

Новая бюджетная модель Honda Super-One EV, у которой также есть имя Honda Super-N, дебютировала как стильный электромобиль в ретро-стиле. Теперь автомобиль показали в улучшенном виде.

Видео дня

Про эту машину стало известно Carscoops. Компактный электрокар из Японии сделали намного круче с помощью специальных деталей. Новую Honda Super-One Bulldog 2026 подготовили как отсылку к хэтчбеку Honda City Turbo II.

Для машины подготовили набор аксессуаров. Внешность автомобиля изменилась и стала эффектнее. Авторы разработали другие бамперы, боковые панели и дополнительную светотехнику. Дополняют комплект доработок спойлер и стильные легкосплавные диски.

Мощность силовой установки не изменилась. В Европе модель появилась с названием Honda Super-N и предлагает 95 л.с. Это довольно высокий показатель для японского кей-кара.

Запас хода 3,59-метрового электромобиля Honda Super-N составляет 320 км в городском цикле или чуть более 200 км в комбинированном режиме. Цена Honda Super-N 2026 года – около 22 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про недорогую модель VW, которую сняли с производства.