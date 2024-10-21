Honda отправила в продажу свой самый дешевый кроссовер. Фото

Компактный недорогая модель Honda HR-V является самым дешевым кроссовером японской компании в Украине. В продажу отправили автомобиль после модернизации.

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Главная фишка модели – очень экономичный мотор с низким расходом топлива. В компании Honda понимают, что покупателям нравятся кроссоверы, в том числе когда речь заходит об электрифицированных моделях. Именно на таких машинах производитель продолжает делать акцент. Детали сообщили на сайте Honda в Украине.

Дизайн новой Honda HR-V 2025 модельного года изменился не так уж сильно, но стал современнее. Обновили бамперы и светотехнику, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски.

В движение экономичную модель приводит гибридная силовая установка e:HEV мощностью 131 л.с. на базе 1,5-литрового двигателя. Комбинированный расход топлива – 5,4 л/100 км.

Цена Honda HR-V с гибридной силовой установкой e:HEV в 2024 году в Украине – от 1 486 000 грн.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про долгожданные новые автомобили с невысокими ценами – это современные кроссоверы.