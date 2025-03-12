Honda Accord назвали лучшим семейным авто в 2025 году: в чем его плюсы

Автомобиль, которым будет пользоваться вся семья, является своеобразным ее членом. Его задача – обеспечивать комфорт и безопасность передвижения всех: родителей, детей и даже домашних питомцев.

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Именно поэтому автомобильные издания регулярно составляют рейтинги лучших автомобилей для семей, включая в них модели с оптимальными показателями. И южнокорейский автобренд Honda похвастался тем, что новые машины из линейки Accord недавно завоевали сразу две такие награды. Так Honda Accord и Accord Hybrid получили звание "Лучшие автомобили для семей" от американского издания US News & World Report. Эксперты составили для него список машин 2025 модельного года.

Как сообщили представители марки, Accord с турбонаддувом получил награду среди автомобилей среднего размера. В то время как Accord Hybrid получил высшую награду в классе гибридных автомобилей среднего размера.

Для Honda Accord звание самого лучшего автомобиля среднего размера для семей стало уже четвертым. Accord Hybrid получил титул лучшего гибридного семейного автомобиля во второй раз. В настоящее время модели Accord Hybrid занимают ведущие позиции в линейке Accord 11 поколения и составляют более 50 процентов продаж.

По словам шеф-редактора автомобильного раздела US News & World Report Алекса Квантена, стандартная и гибридная Honda Accord были отмечены за лучшее в своем классе пространство на заднем сиденье и в багажнике, хорошую экономию топлива и большое количество функций безопасности и помощи водителю. "Это очень убедительный рецепт для семейных покупателей", – отметил он.

Ежегодная премия US News & World Report в сегменте семейных машин вручается автомобилям, внедорожникам и минивэнам, предлагающим лучшее сочетание безопасности, надежности, пространства, комфорта, удобства и возможностей подключения в своем классе. Методология награждения объединяет общий балл автомобиля в рейтинге лучших автомобилей US News, рейтинги безопасности и надежности, количество сидений и объем багажного отделения, а также функции, подходящие для семей. Автомобиль, получивший самые высокие оценки в каждой из определенных категорий, одерживает победу.

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