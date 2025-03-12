Лучшие б/у гибриды за небольшие деньги: топ-5 моделей
Гибридные автомобили всегда привлекают покупателей экономичностью и сниженными расходами на бензин. Но такие модели довольно дороги. А на на рынке б/у машин все по-другому – за небольшие деньги можно найти отличные предложения.
Специалисты iSeeCars назвали 5 лучших гибридных моделей на вторичном рынке. Эти автомобили с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила Toyota Prius с пробегом.
В рамках исследования определили лучшие легковые б/у машины в сегменте гибридов возрастом 5 лет, которые способны прослужить еще от 5 до 10 лет.
Лучшие гибриды с пробегом возрастом 5 лет:
- Toyota Prius;
- Toyota Camry Hybrid;
- Ford Fusion Energi;
- Toyota Avalon Hybrid;
- Ford Fusion Hybrid.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.
Как уже сообщал OBOZ.UA, гибридный Duster порадовал специалистов низким расходом топлива.