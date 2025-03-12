Лучшие б/у гибриды за небольшие деньги: топ-5 моделей

Гибридные автомобили всегда привлекают покупателей экономичностью и сниженными расходами на бензин. Но такие модели довольно дороги. А на на рынке б/у машин все по-другому – за небольшие деньги можно найти отличные предложения.

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Специалисты iSeeCars назвали 5 лучших гибридных моделей на вторичном рынке. Эти автомобили с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила Toyota Prius с пробегом.

В рамках исследования определили лучшие легковые б/у машины в сегменте гибридов возрастом 5 лет, которые способны прослужить еще от 5 до 10 лет.

Лучшие гибриды с пробегом возрастом 5 лет:

Toyota Prius; Toyota Camry Hybrid; Ford Fusion Energi; Toyota Avalon Hybrid; Ford Fusion Hybrid.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, гибридный Duster порадовал специалистов низким расходом топлива.