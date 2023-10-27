Хитовый электромобиль Hyundai существенно подешевел. Фото

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 стал настоящим хитом на рынке. Необычный седан пользуется хорошим спросом, поэтому покупателям понравятся новые сниженные цены на модель.

Об этом стало известно InsideEVs. В компании отмечают, что совершенствование технологии производства и повышение эффективности предприятий позволяют предлагать более привлекательные цены.

Цена базового Hyundai Ioniq 6 SE Standard Range с задним приводом и батарейным блоком емкостью 53 кВтч (запас хода составляет 380 км) с 2024 года составит 38 615 долларов. Цена снизилась на 4100 долларов или приблизительно на 10%.

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Автомобиль с увеличенным запасом хода в модификации SE Long Range с батареей на 77 кВтч оценили в $43 565. Полноприводный вариант этой машины SE Long Range AWD – $47 065. Оба электрокара подешевели на 3050 долларов.

Топовые Hyundai Ioniq 6 SEL и Limited теперь будут стоить на 2450 долларов дешевле. Заднеприводный седан оценили в $43 565, такая машина в комплектации Limited RWD будет стоить от $51 265. Полноприводные исполнения получили цены 49 895 и 54 765 долларов.

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