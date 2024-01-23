General Motors удивили новым кроссовером дешевле "Дастера". Фото

Бюджетный кроссовер от General Motors показали официально. Новый Wuling Bingo Plus получил необычный дизайн и сумел удивить ценой, которая оказалась даже ниже, чем у "Дастера".

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Электромобиль Wuling Bingo Plus – совместная разработка General Motors и китайского концерна SAIC. Компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Цена Bingo Plus – от 14 000 долларов, сообщает CarNewsChina.

В продажу автомобиль готовятся отправить совсем скоро. Покупатели получат китайский кроссовер Wuling Bingo Plus с электрической силовой установкой мощностью 102 л.с. Автомобиль получил батарейный блок емкостью 50 кВтч и запас хода в 400 км.

В списке оснащения – прозрачная панорамная крыша, колесные диски диаметром 17 дюймов, камеры кругового обзора и цифровой щиток приборов.

Длина китайского кроссовера равна 4090 мм при колесной базе в 2610 мм, ширина – 1720 мм, а высота составляет 1575 мм. По размерам новинка даже немного компактнее, чем Renault Duster.

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