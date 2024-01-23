SEAT готовит новую недорогую модель, несмотря на объявленное закрытие

Испанский SEAT, который находится под контролем VW, готовит новую недорогую модель следующего поколения. Интересная новость на фоне того, что недавно в компании объявили о закрытии автомобильного подразделения.

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Теперь, по данным Autocar, новая модель SEAT все же будет разработана. Она появится примерно через пять лет и окажется адаптированным вариантом Volkswagen ID.1, который сейчас находится в разработке.

Новый SEAT окажется самым дешевым электромобилем в глобальной линейке Volkswagen Group. Видимо, в концерне решили дать еще один шанс испанскому производителю.

Ранее сообщалось, что вместо SEAT производством автомобилей займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Cupra будет ориентироваться на гибриды и электромобили. В Vokswagen обратили внимание на положительную реакцию рынка на запуск отдельного бренда и отметили высокий спрос.

Ранее появлялась информация, что машины SEAT перестанут производить с 2030 года. Но, похоже, теперь в концерне настроены не так решительно.

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