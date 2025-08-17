Где надо включить поворот? Тест на знание ПДД

Сигнал поворота – основной метод коммуникации между водителями на дороге. Но мигать им нужно не тогда, когда захочется, а в соответствии с действующими ПДД.

Хорошо ли вы знаете, когда включать световой указатель, поможет определить тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Вопрос в этом тесте такой: в какой точке водитель должен включить правый указатель поворота?

Перед нами на картинке улица, по которой едет белое авто. Его водитель намерен повернуть направо на ближайшем перекрестке. Условия задачи предлагают три варианта, на каком расстоянии до этого перекрестка он должен включить сигнал:

в точке А; в точке Б; в точке А или Б; в точке В; в точке Б или В.

На картинке с заданием мы видим, что автомобиль передвигается в пределах населенного пункта. И этот нюанс существенно влияет на то, когда он должен включать сигнал. Согласно пункту 9.4 действующих ПДД, за пределами населенного пункта поворотник нужно включать не менее чем за 150-200 м до начала маневра. А вот в населенных пунктах это расстояние сокращается до 50-100 м.

Согласно этому пункту, точки А и Б подходят для того, чтобы подать световой сигнал. А вот в точке В уже слишком поздно его включать. Правильным является третий вариант ответа на этот тест.

