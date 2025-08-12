Кто должен уступить? Хитрое задание по ПДД
Даже опытные водители могут ошибиться в ситуациях, касающихся полосы для разгона, перестроения и предоставления преимущества. Прохождение тестов по ПДД помогает обновить знания и избегать ошибок в сложных или нестандартных дорожных ситуациях.
Предлагаем рассмотреть типичную ситуацию с дополнительной полосой для разгона. Попробуйте определить, кто из водителей обязан уступить дорогу.
Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в этой ситуации?
- водитель желтого автомобиля;
- водитель синего автомобиля.
Объяснение
Имеем участок дороги с двумя полосами для движения в одном направлении и дополнительной полосой при въезде, так называемой полосой для разгона, которая обозначена дорожным знаком 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".
Водитель желтого автомобиля движется по полосе для разгона и собирается влиться в общий поток. В этот же момент водитель синего автомобиля перестраивается направо. На первый взгляд может показаться, что оба водителя меняют полосу одновременно, и согласно правилу препятствия справа, дорогу должен был бы предоставить синий автомобиль. Однако это неправильное толкование ситуации.
Согласно пункту 10.8 ПДД, если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель, который по ней движется, обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по этой дороге. То есть водитель желтого автомобиля, хотя и движется правильно, обязан предоставить преимущество синему автомобилю.
Правильный ответ – 1.
