Где можно поставить авто на стоянку? Тест на знание ПДД
Каждый, кто хотя бы недолго ездил за рулем самостоятельно, знает, каким сложным может быть поиск места, где можно припарковать свое авто. А все потому, что действующие ПДД имеют довольно четкие и строгие требования относительно того, где можно оставить транспортное средство на стоянку.
Хорошо ли вы владеете соответствующими положениям – проверить поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно проанализировать ситуацию на дороге и определить, на каком из четырех предложенных мест водитель синего авто может поставить его на стоянку. Вот варианты ответа на эту задачу:
- только в месте В;
- в местах В и Г;
- только в месте Г;
- в местах А и Б;
- только в месте Б;
- в местах Б и В.
Дать правильный ответ здесь помогут дорожные знаки. Конечно, первым в контексте стоянки здесь бросается в глаза знак 3.35 "Стоянка запрещена". Да, он запрещает останавливать свое авто для стоянки – и это следует просто из его названия. Но нюанс, который водители могут упускать из виду, заключается в том, что зона действия этого знака распространяется от места его установки и до ближайшего перекрестка за ним, а если перекрестка нет, то до конца населенного пункта. А еще действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.
Таким образом получается, что в данной ситуации знак 3.35 действует только на место А. Здесь водитель точно не может оставить свою машину. Зато может без проблем припарковаться на месте В.
Теперь разберемся с местами Б и Г. Для нашего водителя они являются местами стоянки на левой стороне дороги, а согласно пункту 15.3 действующих ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине, и не разделенной сплошной линией разметки, а также на левой стороне дороги с односторонним движением.
Получается, что ставить транспортные средства на стоянку на левой стороне дороги можно только в населенных пунктах, а значит, место стоянки Г водителю из условий задачи также не подходит, ведь оно расположено с левой стороны дороги и за пределами населенного пункта. А вот припарковаться для стоянки в месте Б водителю правила не запрещают.
Таким образом, по условиям этой задачи, водитель может выбрать для стоянки точки Б и В. Правильным является шестой вариант ответа.
