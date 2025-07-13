Где можно остановиться? Интересное задание по ПДД

Каждый водитель знает, что останавливаться на дороге, где вздумается, нельзя – это запрещают действующие ПДД. Но не каждый вспомнит соответствующие положения, регулирующие остановку транспортных средств.

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Хотите испытать себя и проверить знания? Воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задание в нем достаточно простое: нужно внимательно изучить изображение и ответить, на каком месте – А, Б или В – может, в соответствии с требованиями ПДД, осуществить остановку серый автомобиль. Вот какие здесь могут быть варианты ответа:

только в месте А; в местах А и Б; в местах Б и В; только в месте Б; только в месте В; все места запрещены.

Чтобы выбрать правильный ответ, сначала нужно обратить внимание, что дорога, по которой движется автомобиль, является дорогой с односторонним движением. На таких дорогах осуществлять остановку разрешается как с левого, так и с правого края.

Но на ситуацию влияют и знаки, которые мы видим в задании. Это знак 3.34 "Остановка запрещена" с табличкой 7.2.3 "Зона действия", которая обозначает конец зоны действия знака, с которым она установлена. Вместе они определяют, что остановка в месте А запрещается, а вот остановиться на месте В уже не будет нарушением требований знака.

Осталось определиться с местом Б. Это место находится перед знаком "Остановка запрещена". Но важно учесть, что действие знаков распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены. А значит на левой стороне дороги, где находится место Б, водителю серого авто ничто не мешает выполнить остановку.

Итак, разрешенными для остановки в этой ситуации будут два места – Б и В. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто нарушит ПДД, выполнив обгон.

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