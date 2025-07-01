Ferrari создала свой самый дешевый автомобиль: что о нем известно

Ferrari старается поддерживать имидж производителя дорогих суперкаров, однако самый дешевый автомобиль в линейке тоже должен быть – так можно обеспечить постоянную прибыль. Производитель создал новую модель на эту роль.

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Подробности стали известны Motor1. Сообщается, что премьера Ferrari Amalfi 2026 модельного года состоится совсем скоро. Имя автомобиля не подтверждено официально, однако известно, что это название уже запатентовали. В том числе для кабриолета Ferrari Amalfi Spider.

Купе Ferrari Roma, которое итальянский производитель решил снять с производства, пока является самой дешевой моделью компании. Именно для этого автомобиля подготовили преемника.

Ранее на дороги вывели тестовые прототипы для испытаний. Тем не менее, рассмотреть детали не было возможным из-за маскировочного кожуха на кузове. Но известно, что новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией Roma. Поэтому дизайн в большей степени будет напоминать предшественника, хотя купе получит измененные бамперы и новую светотехнику.

Новая Ferrari Amalfi Spider, которая предложит возможность складывать крышу, дебютирует позже – возможно, в 2026 году. Мощность двигателя V8 ожидается более 600 л.с. Также существуют непроверенные предположения о гибридной силовой установке на базе V6.

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