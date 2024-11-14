Ferrari создала новинку вместо своей самой дешевой модели. Фото

Купе Ferrari Roma, которое итальянский производитель решил снять с производства, является самой дешевой моделью компании. На дороги уже вывели новинку вместо этого автомобиля. В сети появились первые фото.

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Детали стали известны Carscoops. У машины пока нет имени. Во всяком случае, его не раскрыли официально. Однако, если обратить внимание на плотный кожух на кузове, можно сделать вывод о полной готовности дизайна.

Тем не менее, рассмотреть детали не представляется возможным. Но известно, что новая Ferrari является модернизацией Roma. Поэтому дизайн в большей степени будет напоминать предшественника, но купе получит измененные бамперы и новую светотехнику.

Премьера, скорее всего, состоится в 2025 году. Мощность двигателя V8 ожидается более 600 л.с. Также существуют непроверенные предположения о гибридной силовой установке на базе V6.

Основной причиной прекращения производства Ferrari Roma (с ценой от 200 000 евро) называют окончание жизненного цикла модели. Также, по всей видимости, дело в неутешительных продажах Roma. С этой моделью производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более комфортных GT. Но, похоже, против Aston Martin и Bentley итальянское купе выступило не слишком убедительно. Тем интереснее будет наблюдать за жизнью нового автомобиля.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про дешевую модель Geely, которая оказалась очень популярной на рынке.