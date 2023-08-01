Ferrari по цене Logan: как выглядит машина дешевле 16 000 долларов

Специалисты компании Amalgam Collection подготовили свой вариант суперкара Ferrari 296 GTS. Цена такой машины сравнима с Renault Logan – около 16 000 долларов. Подготовят всего 199 экземпляров.

Видео дня

О доступной Ferrari сообщает CarBuzz. В Amalgam Collection создали лимитированную серию масштабных моделей Ferrari 296 GTS. Машину разрабатывали под контролем специалистов итальянского автопроизводителя.

Автомобиль в масштабе 1:8 выполнен из тех же материалов, что и настоящая 296 GTS – металлы, резина, карбоновое волокно, кожа в салоне. Детализация на высочайшем уровне.

Чтобы создать один экземпляр, необходимо потратить более 300 часов работы. Поэтому серия насчитывает менее 200 штук по цене $15 995 за каждую машину. Да, за эти деньги действительно можно приобрести настоящий бюджетный автомобиль. Но он не будет таким же эксклюзивным.

У масштабной копии открываются двери, можно снять или установить панель крыши. Но это наверняка будут делать нечасто счастливые владельцы. Ведь лучше всего такой суперкар смотрится в стеклянном коробе на пьедестале.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о дешевом кроссовере Renault, который возвращается на украинский рынок. Он не намного дороже этой масштабной копии Ferrari.