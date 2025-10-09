Эту машину сделают круче: доступный кроссовер Skoda показали в сети

Ожидается, что скоро доступный кроссовер Skoda Karoq сделают намного круче с более мощной силовой установкой и улучшенной управляемость. До тех пор автомобиль с другим дизайном показали в сети.

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Дизайн выполнили в современном и более эффектном стиле. Но если кроссовер претерпит еще одну модернизацию, внешность будет другой. Хотя этот сторонний проект привлекает внимание.

Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. На фото уже показывали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

