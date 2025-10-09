УкраїнськаУКР
Эту машину сделают круче: доступный кроссовер Skoda показали в сети

Skoda Karoq

Ожидается, что скоро доступный кроссовер Skoda Karoq сделают намного круче с более мощной силовой установкой и улучшенной управляемость. До тех пор автомобиль с другим дизайном показали в сети.

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Дизайн выполнили в современном и более эффектном стиле. Но если кроссовер претерпит еще одну модернизацию, внешность будет другой. Хотя этот сторонний проект привлекает внимание.

Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. На фото уже показывали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

