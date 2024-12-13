Популярную в Украине недорогую модель Chevrolet ждет модернизация

На вторичном рынке в Украине Chevrolet Bolt является довольно популярной моделью. Этот недорогой электрокар вскоре претерпит масштабную модернизацию. Многим интересно узнать, каким будет новый автомобиль.

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Электрическая модель Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ранее сообщалось, что производитель предложит только кроссовер Bolt EUV. Но недавно стало известно, что линейка будет представлена несколькими машинами. На канале TALK WHEELS показали возможный дизайн одной из них.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

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