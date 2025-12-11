Экономичный бюджетник Toyota показали официально на фото

Бюджетная модель Toyota Aygo X 2026 года дебютировала официально как экономичный городской кроссовер с привлекательной ценой. Автомобиль показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что японский бюджетный кроссовер теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Новинка стала самым дешевым гибридом компании в Европе. Конечно, кроссовером этот автомобиль можно назвать условно, но он привлекает внимание современным стилем и низкой стоимостью.

Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Очевидно, что бюджетник Toyota 2026 модельного года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка появилась с ценой от 19 670 евро.

