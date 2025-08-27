Это соперник Toyota RAV4: каким будет новый Hyundai Tucson. Фото

Новый кроссовер Hyundai Tucson 2027 модельного года станет соперником Toyota RAV4 и других недорогих моделей самого популярного сегмента. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль.

Очевидно, что новый Hyundai Tucson 5 поколения станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В Motor1 подготовили свой вариант, основанный на шпионских снимках.

Дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson 2027 до конца 2026 года.

Недавно новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

На рынок уже вышел модернизированный автомобиль после рестайлинга. Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Моторы Hyundai Tucson в 2025 году:

бензин 2 л (156 л.с.);

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (235 л.с.).

