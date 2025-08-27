Бюджетный кроссовер Duster превратили во внедорожник: получилось дешево

Бюджетный кроссовер Dacia Duster отличается экономичностью, практичностью и даже способностями на бездорожье. А теперь автомобиль с помощью дешевых деталей еще лучше подготовили к тяжелым условиям.

Видео дня

Подробности сообщает Motor1. Немецкое тюнинг-ателье H&R разработало комплект пружин для новой Dacia Duster 3 поколения. В итоге дорожный просвет увеличился примерно на 25 мм спереди и на 15 мм сзади.

Для такого компактного автомобиля это существенное улучшение. Ожидается, что пружины H&R для модели Dacia Duster 2025 года оценят примерно в 300 евро за комплект.

Ранее стало известно, что новый электромобиль Dacia Duster уже анонсирован производителем. Точную дату не называли, но пообещали больше подробностей до конца 2025 года. Скорее всего, электрический вариант появится на рынке к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем. Эта архитектура в том числе поддерживает полный привод.

OBOZ.UA ранее показывал долгожданный недорогой кроссовер VW.