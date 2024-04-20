Этими автомобилями довольны все: какие б/у машины самые надежные. Фото

Б/у автомобили – самые популярные машины в Украине на протяжении многих лет. На вторичном рынке много недорогих автомобилей с пробегом, однако есть риск купить неудачную модель. Но эти машины – самые надежные и ломаются действительно редко.

OBOZ.UA собрал лучшие предложения среди машин с пробегом. Они не разочаруют надежностью. Однако важно подобрать экземпляр в лучшем состоянии и не экономить на обслуживании в дальнейшем. Но поспешите – в какой-то момент эти модели исчезнут с продажи.

Самые надежные б/у автомобили:

Honda Jazz;

Chevrolet Lacetti;

Toyota Hilux;

Hyundai Accent;

Suzuki Jimny;

Honda CR-V;

Toyota RAV4;

Toyota Yaris.

Honda Jazz

Машина более ранних годов производства особенно хороша. У специалистов и владельцев модель практически не вызывает нареканий. Пробеги большие. Но если найдете хорошую машину – ни в коем случае не рекомендуем экономить на обслуживании.

Chevrolet Lacetti

Lacetti c 2002 года произвели миллионными тиражами. Но лучшие экземпляры быстро исчезают с продажи. На вторичном рынке эти автомобили очень доступны. Модель известна крепкой, простой и неприхотливой конструкцией, дешевыми запчастями и просторным салоном. Покупатели оценили качества машины.

Toyota Hilux

Этот японский пикап хорош в любом поколении. Конечно, бережный уход продлит срок службы. Но, в случае с Hilux (говорим шепотом), машина выдержит жизнь даже в трудных условиях.

Hyundai Accent

Бестселлер своего времени, теперь Accent никому не дает скучать на вторичке. Рынок живой, интерес к модели всегда высокий. Неудивительно – множество предложений до $5000, надежность и даже какой-то комфорт.

Suzuki Jimny

Этот маленький японский внедорожник очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Honda CR-V

Это надежный кроссовер, особенно производства с 2012 по 2018 год с бензиновым двигателем. Обратите внимание на кондиционер и КПП. В остальном – удобство и практичность для любой семьи.

Toyota RAV4

Известный кроссовер, который нередко выбирают вместо Honda CR-V. По большому счету, это вопрос вкуса, но не надежности.

Toyota Yaris

Рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хорошие экземпляры заканчиваются, но запас прочности у модели большой.

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