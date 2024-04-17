Сеть взбудоражила загадочная история отеля и яркого припаркованного суперкара McLaren 570S. Фото

В сети рассказали загадочную историю, которая развернулась вокруг британского отеля St. Pancras Renaissance в Лондоне и припаркованного рядом автомобиля. Загадку не могли разгадать несколько лет – пользователей сети взбудоражила эта история.

Внимание привлек яркий автомобиль – британский суперкар McLaren 570S насыщенного розового цвета, который просто невозможно не заметить, если проходить мимо. Как сообщает Metro, спортивная машина стоит неподвижно несколько лет напротив гостиницы.

Пользователи сети сообщают, что автомобиль находится в этом месте с 2020 года, то есть уже четыре года. Некоторые отмечают, что видели эту машину напротив отеля St. Pancras Renaissance еще в 2018 году.

Странно, что на такой эффектной машине не ездят. Цена McLaren 570S колеблется в диапазоне 150-200 тысяч долларов. Наверняка в свое время автомобиль стал желанным приобретением.

С журналистами связался сотрудник гостиницы. Оказалось, что владелец розового McLaren живет в St. Pancras Renaissance и арендует там апартаменты. У него были проблемы с возвращением в свою страну, поэтому автомобилист поселился в отеле перед пандемией. Судя по всему, задержаться пришлось надолго.

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