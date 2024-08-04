Эти недорогие автомобили уходят навсегда: какие модели покинут рынок. Фото

Под давлением строгих требований безопасности, экологичности и топливной эффективности мировой автопром оказался на пороге перемен. Эти недорогие модели стали жертвами и первыми покидают рынок.

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OBOZ.UA рассказывает об известных автомобилях самых популярных сегментов, которые не доживут до 2025 года. Некоторые имена в подборке многих удивят.

Audi A4

Эта модель является одним из двух самых доступных седанов Audi. До 2025 года легендарная модель не доживет. Теперь ее место займет новая Audi A5. Ранее ожидалось, что следующая модель A4 вернется на рынок как электромобиль через несколько лет. Но недавно компания сообщила, что изменит темпы электрификации модельного ряда на фоне замедления рынка EV.

Chevrolet Camaro

История знаменитого маслкара закончилась на Chevrolet Camaro 6 поколения. Производство модели уже остановилось. Несколько лет назад Camaro обещали электрическое будущее. Но сегодня об этом говорить трудно.

Chevrolet Malibu

Это известный соперник Toyota Camry, который, судя по всему, проиграл конкуренцию японскому седану. На конвейерной линии место Malibu 9 поколения займет новый электрокар Chevrolet Bolt.

Fisker Ocean

Электрокроссовер Fisker Ocean оказался смелой и очень стильной попыткой навязать соперничество Tesla. Несмотря на то, что низкое качество модели, на самом деле, не уступало основному конкуренту, в компании не было Илона Маска, который бы одурачил потенциальных покупателей. В итоге Fisker – уже банкрот.

Ford Escape

Американский кроссовер Ford Escape снимут с производства под давлением со стороны более популярных моделей других брендов. Судя по всему, что же самое ожидает и европейский вариант Ford Kuga.

Mitsubishi Mirage

Этот бюджетный автомобиль в США продавался не очень хорошо. Хотя в последнее время покупательский интерес к машине сильно вырос. Но это не спасет устаревшую модель от прекращения производства.

Toyota Supra

Фактически этот автомобиль пока не покидает модельную линейку. Но от производства самого дешевого 4-цилиндрового варианта Toyota Supra отказались. Удивительно, что продажи оказались низкими.

OBOZ.UA уже показывал ранее самый дешевый Гелендваген для всех покупателей.