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Звезды на рынке б/у автомобилей: эти недорогие машины с пробегом назвали лучшими

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
Hyundai i10

Покупка надежного и недорогого автомобиля с пробегом особенно важна для неопытных водителей. Необходимо, чтобы машина редко ломалась, была удобной на узких дорогах и недорогой в ремонте. Эти машины в списке – настоящие звезды своего сегмента.

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Специалисты WhatCar рассказывают о самых удачных моделях вторичного рынка, которые не разорят на ремонте, да и стоят недорого. Эти машины городского сегмента советуют покупать и называют лучшими в своем классе.

Как всегда, важно внимательно осмотреть машину при выборе, но хороший экземпляр сам по себе не доставит проблем.

Nissan Micra

Лучшие б/у автомобили для начинающих водителей:

  1. Hyundai i10;
  2. Kia Picanto;
  3. Volkswagen Polo;
  4. Volkswagen up;
  5. Nissan Micra;
  6. SEAT Ibiza;
  7. Skoda Fabia;
  8. Citroen C1;
  9. Opel Corsa;
  10. Renault Twingo.

На первое место поставили Hyundai i10. Довольно современный и вполне практичный автомобиль, который сочетает эти качества с практичностью. Все то же самое предлагает и Kia Picanto на втором месте.

Ситикар Volkswagen up тоже попал в рейтинг. Хотя в списке и нет его ближайших родственников – Skoda Citigo и SEAT Mii – на них тоже можно обратить внимание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про б/у автомобиль, который очень популярен в Украине, но скоро может существенно подорожать.