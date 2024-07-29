Звезды на рынке б/у автомобилей: эти недорогие машины с пробегом назвали лучшими
Покупка надежного и недорогого автомобиля с пробегом особенно важна для неопытных водителей. Необходимо, чтобы машина редко ломалась, была удобной на узких дорогах и недорогой в ремонте. Эти машины в списке – настоящие звезды своего сегмента.
Специалисты WhatCar рассказывают о самых удачных моделях вторичного рынка, которые не разорят на ремонте, да и стоят недорого. Эти машины городского сегмента советуют покупать и называют лучшими в своем классе.
Как всегда, важно внимательно осмотреть машину при выборе, но хороший экземпляр сам по себе не доставит проблем.
Лучшие б/у автомобили для начинающих водителей:
- Hyundai i10;
- Kia Picanto;
- Volkswagen Polo;
- Volkswagen up;
- Nissan Micra;
- SEAT Ibiza;
- Skoda Fabia;
- Citroen C1;
- Opel Corsa;
- Renault Twingo.
На первое место поставили Hyundai i10. Довольно современный и вполне практичный автомобиль, который сочетает эти качества с практичностью. Все то же самое предлагает и Kia Picanto на втором месте.
Ситикар Volkswagen up тоже попал в рейтинг. Хотя в списке и нет его ближайших родственников – Skoda Citigo и SEAT Mii – на них тоже можно обратить внимание.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про б/у автомобиль, который очень популярен в Украине, но скоро может существенно подорожать.