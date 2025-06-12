Эти машины лучше не покупать: эксперты назвали худшие модели б/у авто

Престижные модели автомобилей привлекают много внимания на рынке б/у машин. Однако эксперты отмечают опасность покупки некоторых таких авто. Специалисты назвали три худших варианта, которых стоит избегать.

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Эксперты определили антирейтинг б/у автомобилей, которые нельзя покупать, даже несмотря на низкие цены. Специалисты WhatCar составили список худших премиальных машин с пробегом, которые привлекают некоторых покупателей низкими ценами. Антирейтинг возглавила дизельная BMW 5 Series.

Эти машины с пробегом испытывают проблемы с надежностью. А владельцы не очень довольны этими автомобилями и отмечают низкое качество в сравнении с конкурентами.

Худшие премиальные б/у авто по низкой цене:

BMW 5 Series (дизель, 2017-2023); Volkswagen Passat (2015-2022); Audi A6 (с 2018 года).

На вторичном рынке премиальный автомобиль отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше роскоши и комфорта за свои деньги. Обратная сторона – ремонт в таком случае окажется намного дороже.

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