Fiat отправил в продажу мощного соперника Duster: фото и подробности

Новый Fiat Pulse Abarth 2025 модельного года – спортивный кроссовер на базе бюджетной модели, которая в популярном сегменте соперничает с Renault Duster. Машину с мощным мотором отправили в продажу после модернизации.

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Всю информацию опубликовали на официальном сайте автопроизводителя. Abarth – спортивный суббренд Fiat. Поэтому неудивительно, что в процессе модернизации пошли путем улучшения динамических характеристик.

Несмотря на то, что мощность 1,3-литрового двигателя оставили без изменений (и без того достойные 185 л.с.), кроссовер Fiat Pulse Abarth стал быстрее. Разгон до 100 км/ч занимает теперь лишь 7,6 с благодаря перенастроенной автоматической КПП.

Кроме того, инженеры доработали подвеску, тормозную систему, амортизаторы и рулевое управление. При этом техническими изменениями не ограничились.

У Fiat Pulse Abarth 2025 другие, более агрессивные бамперы, новые колесные диски диаметром 18 дюймов, спойлер и сниженный дорожный просвет. Цена Fiat Pulse Abarth – от 24 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в продажу отправили экономичный и практичный кроссовер Renault.