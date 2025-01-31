Эти доступные автомобили скоро исчезнут навсегда. Фото

Эти недорогие автомобили когда-то были популярными, но теперь покинут линейки производителей навсегда. Это не значит, что доступные машины исчезнут как вид, но конкретным моделям повезло меньше других.

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Motor1 рассказывает об автомобилях популярных сегментов, которые не проживут дольше 2025 года и просто исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых недорогих машинах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – поэтому некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Какие недорогие автомобили исчезнут в 2025 году:

Cadillac XT4;

Chevrolet Malibu;

Ford Escape;

Mitsubishi Mirage;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Toyota Venza;

Volvo S60.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом в премиальном сегменте.