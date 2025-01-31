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Какие недорогие б/у авто известных брендов советуют покупать эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
291
Volvo S90

Эксперты в свежем списке назвали лучшие премиальные б/у автомобили. Это машины самых известных брендов. В центре внимания – качество, стиль и низкая стоимость. По мнению специалистов, эти машины можно смело покупать.

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Лучшие модели на вторичке назвали в Auto Express. Раньше эти машины были довольно дорогими, теперь сильно подешевели на вторичном рынке. Отличная новость для тех, кто хочет приобщиться к премиальным стильным автомобилям по низкой цене.

Лучшие б/у автомобили премиальных брендов:

  1. Volvo S90;
  2. Tesla Model 3;
  3. BMW 5 Series;
  4. Audi A4;
  5. Mercedes-Benz E-Class;
  6. BMW 3 Series;
  7. Lexus GS 450h;
  8. Jaguar XE.
Audi A4

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

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