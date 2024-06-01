Есть куча технических проблем: водители назвали самые ужасные авто

Автомобиль – серьезная инвестиция, так что подходить к выбору следует тщательно и взвешенно. Некоторые модели, невзирая на громкие названия, имеют не очень хорошую репутацию. Водители сообщали о проблемах с тормозами, истоках смазки или неисправностях с программным обеспечением информационно-развлекательных систем.

Эксперты составили рейтинг авто, которые имеют кучу технических проблем и принесут лишь лишние проблемы в процессе эксплуатации. Исследование базировалось на опросе владельцев.

BMW BRZ (2023)

Эксперты выделили следующие проблемы, с которыми пришлось столкнуться владельцам этой модели:

неисправности с воздушным клапаном:

ошибки в компьютерном программном обеспечении и модуле управления;

проблемы с коробкой передач.

Другие пользователи вспоминают плохой опыт из BMW X3 и 540i Sport Wagons.

Jeep Liberty (2006)

Владельцы авто жаловались, что им пришлось менять двигатель. Водители также сообщали о таких неисправностях:

проблемы с топливной системой;

поломки оконных выключателей;

неисправности в системе кондиционирования;

утечка смазки.

Mini Cooper S (2007)

Mini Cooper S, говорят водители, может стать постоянной головной болью из-за проблем с фарами и задними фонарями. Кроме того, фиксировались неисправности с датчиками и внезапные сбои двигателя.

Volkswagen GTI (2011)

Volkswagen GTI 2011 года выпуска – не самая лучшая модель на вторичном рынке. Пользователи столкнулись со следующими проблемами:

неисправности водяным и топливным насосом;

проблемы с подшипниками;

проблемы со стартером, пружинами и клапанами.

PT Cruiser (2009)

В отличие от многих других автомобилей в этом списке, PT Cruiser 2009 года, по словам водителей, не имеет особо выраженных механических проблем. Однако некоторые водители отметили, что автомобиль разгонялся настолько медленно, что они решили при первой же возможности найти ему замену.

Mazda 3 (2006)

Согласно этому рейтингу, Mazda 3 2006 года выпуска получает титул самого плохого подержанного автомобиля. Водители говорят, что двигатель действительно крепкий и с ним не было никаких проблем. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Пользователи указывали на постоянные проблемы с подвеской, днищем, панелями кузова и электропроводкой тормозов.

Subaru WRX (2016)

Владельцы Subaru WRX жаловались на неисправности с двигателем, проблемы с фарами, поломки внутренних вентиляторов и громкие неожиданные звуки от воздушного фильтра.

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