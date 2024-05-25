Владельцы недовольны: какие дорогие автомобили стали разочарованием в 2024 году

Водители подходят с большой ответственностью к выбору нового авто, ведь это довольно серьезная и дорогая покупка. Но ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Даже идеальные, на первый взгляд модели иногда разочаровывают своих владельцев. Поэтому Consumer Reports поделились списком автомобилей, которые большинство людей не приобрели бы снова.

Казалось бы, при покупке дорогого автомобиля риск того, что он будет иметь проблемы, которые повлияют на качество вождения, минимален. Но в реальности многие отнюдь не бюджетные модели не удовлетворяют потребности водителей.

Оценка удовлетворенности владельца от автомобиля от CR основывается на ответах водителей о том, приобрели бы они ту же модель еще раз, если бы имели такую возможность. Она показывает оправдало ли транспортное средство ожидания покупателя.

Не оправдавшие ожиданий владельцев авто

Infiniti QX50

Infiniti QX50 оснащен инновационным двигателем и вместительным, тихим и хорошо меблированным салоном. Но двигатель не обеспечивает обещанную производительность или экономию топлива, а элементы управления довольно запутаны.

Всего 25% владельцев ответили, что купили бы снова этот автомобиль.

Volkswagen Taos

Хотя Taos имеет удивительно просторную кабину для такого маленького автомобиля, а также довольно шустрое управление, но его силовой агрегат имеет серьезные недостатки.

Лишь 38% автовладельцев приобрели бы снова эту модель.

Nissan Sentra

Nissan Sentra имеет довольно привлекательный внешний вид и стоит наравне с топ-моделями в классе компактных седанов. Он обеспечивает комфортную езду, ловкость, превосходную экономичность топлива и интуитивно понятные элементы управления.

Однако, несмотря на это, менее половины владельцев этого автомобиля, а именно 39% купили бы его снова.

Kia Sorento Hybrid

Переработанный Sorento имеет больше технологий и функций активной безопасности, чем раньше, но он все еще не так продуман, как предыдущее поколение. Несмотря на то, что он более быстрый и экономный, автомобиль не отличается комфортностью езды и общим изяществом.

Только 42% владельцев потратили бы средства на это авто снова.

Nissan Kicks

Kicks нацелен на водителей, которым нужны преимущества компактного внедорожника, но они не хотят платить за дополнительные функции

44% покупателей ответили, что по возможности еще раз купили этот автомобиль.

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