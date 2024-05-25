Если ограничен бюджет: лучшие доступные японские авто

Бюджетный и при этом надежный автомобиль – мечта многих семей. Ведь машина может облегчить выполнение многих бытовых задач, но при этом и повлечь за собой немало нежелательных затрат.

Поэтому эксперты издания gobankingrates.com собрали пятерку действительно недорогих и при этом простых в обслуживании авто японского производства. Они порадуют своего владельца хорошими техническими характеристиками, высокой надежностью и не очень дорогим обслуживанием.

Toyota Corolla

Благодаря поразительным результатам краш-тестов, обширному списку стандартных функций помощи водителю и известной надежности бренда Toyota в целом, Corolla считается хорошим выбором для многих. Информационно-развлекательная система модели совместима с Apple CarPlay, Amazon Alexa и Android Auto. А для тех, кто хочет экономить на топливе, доступна гибридная трансмиссия с возможностью полного привода. К недостаткам Corolla можно отнести не слишком просторные салон и багажник.

Toyota Camry

Эта модель японского концерна предлагает солидную репутацию в области надежности, впечатляющие показатели безопасности и эффективную линейку двигателей, включая экономичный гибрид. Вдобавок Camry предлагает просторные сиденья, плавность хода, интуитивно понятный технологический интерфейс и дополнительный полный привод. Эксперты называют его универсальным и практичным автомобилем за умеренные деньги.

Kia Soul

Один из лучших малолитражных автомобилей для водителей с ограниченным бюджетом – это Kia Soul. Модели 2015-2018 годов удивляли квадратным дизайном, но это позволяло увеличить внутреннее пространство машины. Soul имеет более высокую посадку водителя, что способствует улучшению обзора дороги. Благодаря хорошей репутации и надежной топливной экономичности этот автомобиль является отличным доступным вариантом.

Honda Civic

Эксперты особенно хвалят Civic 2012 выпуска, ведь он успел зарекомендовать себя благодаря высокой надежности и экономии топлива. Вдобавок модель имеет комфортный салон и одну из самых удобных систем обслуживания – фирменные детали для ремонта приобрести достаточно легко и стоят они недорого.

Subaru Forester

Одно из главных преимуществ модели – это система полного привода, актуальная для местностей с холодной зимой. Модель 2020 особенно выделяется привлекательным внешним дизайном. Благодаря повышенному водительскому сидению и просторному салону Forester обеспечивает оптимальный уровень удобства для любых повседневных нужд. Кроме того, его надежность делает его одним из лучших вариантов подержанных автомобилей в целом.

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