Еще одна новая Toyota RAV4: какие изменения получит недорогой кроссовер

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 готовится к смене поколений для 2026 модельного года. Но до того момента производитель подготовит еще одну машину. Стало известно, какой она будет.

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Компания внесет изменения в актуальную Toyota RAV4 5 поколения для 2025 года. Это промежуточное обновление перед появлением автомобиля следующей генерации. Детали стали известны Carscoops.

Модель Toyota RAV4 останется только с полным приводом, то есть переднеприводные модификации перестанут предлагать покупателям. Это касается как бензиновых исполнений, так и гибридных.

Произойдут мелкие изменения в комплектациях и оснащении. Однако обойдется без изменений в дизайне. Разве что гибриды Toyota RAV4 получат стандартные логотипы бренда вместо синих. Эта программа изменений пока анонсирована для японского рынка, и неизвестно, коснется ли это глобальной модели.

Производитель занят доводкой Toyota RAV4 6 поколения и близок к завершению проектирования. Удивительно, что подробности разработки удается держать в секрете. Единственное, что известно, – японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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