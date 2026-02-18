Еще один недорогой вариант Toyota RAV4 рассекретили официально. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 года получил еще один недорогой вариант. Автомобиль рассекретили официально после премьеры и показали на фото.

Видео дня

Визуально это фактически близнец Toyota RAV4 6 поколения для глобального рынка. Но в технической части есть определенные отличия. Подробности о кроссовере для ближневосточного рынка стали известны Carscoops.

Дизайн Toyota RAV4 уже всем хорошо знаком. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В техническом смысле новинка близка к новой Toyota Wildlander (китайский вариант RAV4). На Ближнем Востоке новую Toyota RAV4 будут предлагать не только с гибридной 236-сильной установкой, но и со стандартным ДВС на 169 л.с.

Плагин-гибриды недоступны. С другой стороны, на глобальном рынке не предлагают ДВС без электрификации. Цена новой модификации Toyota RAV4 – от 28 800 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про другой кроссовер Toyota.