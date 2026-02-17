Недорогой кроссовер Toyota в стиле RAV4 показали официально

Модель Toyota bZ Woodland оказалась практичным недорогим электромобилем и получила дизайн в стиле нового кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль показали на официальных фото перед выходом на рынок.

Как напоминает OBOZ.UA, новый кроссовер Toyota bZ Woodland 2026 года создали на базе недорогого электрокара Toyota bZ. Фактически машина является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker.

В Европе машина будет известна как Toyota bZ4X Touring, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США по цене от $45 300.

Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник объемом 600 л.

Мощность силовой установки новой Toyota bZ Woodland составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

