Еще один Дастер: стильный бюджетный кроссовер показали в сети

Renault успешно отправила в продажу долгожданный бюджетный кроссовер Duster 3 поколения – в том числе под брендом Dacia. Недорогой, но стильный автомобиль привлекает внимание. С этой же целью в сети показали более эффектный вариант.

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Детали подготовили на канале TALKWHEELS. Это попытка пофантазировать на тему более дорогого и стильного кроссовера с хорошим оснащением на базе Dacia Duster. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault. Но модельная линейка Dacia действительно расширяется. И, ожидается, что к новому Duster скоро присоединится более стильный вариант.

Без шуток, купеобразный Duster может иметь высокие шансы на коммерческий успех. Производители все чаще добавляют такие варианты в свою линейку. А новинка могла бы заменить Renault Arkana.

Ожидается, что серийный автомобиль может появиться к 2026 году. Многие технические решения он разделит со стандартной моделью, включая оснащение и гибридную силовую установку.

OBOZ.UA уже сообщал про новый кроссовер Nissan на базе Duster.