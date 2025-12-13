ЕС изобретет новый класс дешевых автомобилей

Доступ на рынок ЕС полон препятствий для автомобилей из-за жестких нормативов. Это делает машины дороже, поэтому вскоре может появиться целый новый класс дешевых транспортных средств.

Как стало известно Carscoops, в Евросоюзе планируют бороться с бюджетными китайскими электрокарами радикальными методами. В отличие от КНР, в европейских странах не принято выдавать деньги автопроизводителям для реализации автомобилей по убыточно низким ценам.

Производителей решили поддержать другим способом в разработке доступных машин. Создание нового класса предполагает менее жесткие требования к сертификации транспортных средств и упрощенный список оснащения электронными системами безопасности.

Конкретики пока нет, но в итоге европейцы могут получить компактные автомобили наподобие японских кей-каров с ценами около 15 000 евро.

Примерное представление такого электрокара продемонстрировал бюджетник Dacia Hipster. Это концепт, который намекает на появление стильной и недорогой серийной модели.

