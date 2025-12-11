Эксперты рассказали про странные цены на новую недорогую модель Honda

Новая Honda Prelude 2026 года – долгожданный автомобиль, который оказался недорогим представителем спортивного сегмента. Но ситуация с ценами сложилась странная, на что обратили внимание эксперты.

В СМИ ранее появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В Motor1 подтвердили, что наценки на автомобиль действительно есть.

Отмечается, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой (которая стартует с $42 000). Если хорошо поискать, официальную цену от производителя тоже можно получить, хотя это требует дополнительных усилий.

Ранее сообщалось, что некоторые покупатели в США уже заплатили почти 60 000 долларов. В отдельных случаях прайсы доходят до $64 000. При этом официальная максимальная цена Honda Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов.

Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

