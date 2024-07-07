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Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Анна Онищенко
Авто Oboz
3 минуты
450
Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Внедорожники всегда пользовались большой популярностью среди автомобилистов благодаря своей мощности, пространству и способности преодолевать сложные дорожные условия. Однако не все из них одинаково хороши.

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Существуют модели, которые, несмотря на привлекательность и разрекламированность, имеют ряд существенных недостатков, делающих их неудачным выбором для потребителей. О 7 из них рассказал GO Banking Rates.

Land Rover Range Rover

Если человек покупает дорогой и стильный автомобиль, он, вероятно, ожидает, что он будет надежным и долговечным. Однако, если вы выбрали Land Rover Range Rover, то гарантированно будете вынуждены тратить большие суммы для того, чтобы ремонтировать его и поддерживать в идеальном состоянии.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Владельцы внедорожника часто сообщают о преждевременном износе тормозов, утечке воды через лобовое стекло, ненужном включении лампы подвески и неисправности тормозной системы.

Chevrolet Blazer

Покупая внедорожник, нужно убедиться, что он не только достаточно надежен, но и безопасен. Недостаточное количество систем безопасности может привести к травмам, затратам на ценное лечение и даже смерти.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

К сожалению, Chevrolet Blazer является одним из самых опасных внедорожников. потому эксперты очень не советуют попадать на этом автомобиле в аварии.

Jeep Grand Cherokee

Внедорожники, как правило, покупают люди, которые много путешествуют или имеют большую семью. В любом случае такой автомобиль должен обеспечивать наилучшую надежность. Но Jeep не может гарантировать надежную езду на таких моделях, как Grand Cherokee или Renegade.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Хотя это транспортное средство довольно популярно, оно часто сталкивается с проблемами, которые приводят к дорогостоящему ремонту. Также у него достаточно высокий уровень смертности среди водителей, которые попасть в ДТП.

BMW X5

BMW X5 – это еще один внедорожник высокого класса, который со временем может разорить вас.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Автомобиль имеет сложную электронику, которая часто выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта. Кроме того, потому что X5 считается роскошным, затраты даже на обычное техническое обслуживание находятся на слишком высоком уровне.

Ford Explorer

Explorer – это не тот внедорожник, который стоит покупать, если у вас ограничен бюджет и вам нужен автомобиль, на который можно положиться. У него проблемы с трансмиссией и надежностью двигателя.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Новые модели 2022 года вообще отзывают из-за плохих топливных систем, силовых агрегатов, системы предотвращения заднего хода, стояночных тормозов и электрических систем.

Dodge Journey

Dodge Journey – еще один внедорожник, имеющий тенденцию быстро обесцениваться и механические проблемы. Также многие модели с 2009 по 2018 годы испытывают проблемы с перегревом двигателя.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

К сожалению, с подобными неурядицами сталкивались даже автомобили с довольно маленьким пробегом.

Mercedes-Benz SUVs

Внедорожники создавались для активного отдыха, бездорожья, кемпинга и т.д., поэтому такие роскошные модели, как Mercedes-Benz SUVs, не имеют смысла и в целом достаточно переоценены.

Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Кроме того, они нуждаются в ремонте гораздо чаще, чем их более дешевые аналоги. А также для их обслуживания вам понадобятся фирменные запчасти, инструменты и даже жидкости, которые стоят значительно выше рыночной стоимости подобных материалов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о недорогих и надежных моделях автомобилей, которые эксперты советуют покупать каждому.

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