Эксперты не советуют покупать эти внедорожники: что с ними не так

Внедорожники всегда пользовались большой популярностью среди автомобилистов благодаря своей мощности, пространству и способности преодолевать сложные дорожные условия. Однако не все из них одинаково хороши.

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Существуют модели, которые, несмотря на привлекательность и разрекламированность, имеют ряд существенных недостатков, делающих их неудачным выбором для потребителей. О 7 из них рассказал GO Banking Rates.

Land Rover Range Rover

Если человек покупает дорогой и стильный автомобиль, он, вероятно, ожидает, что он будет надежным и долговечным. Однако, если вы выбрали Land Rover Range Rover, то гарантированно будете вынуждены тратить большие суммы для того, чтобы ремонтировать его и поддерживать в идеальном состоянии.

Владельцы внедорожника часто сообщают о преждевременном износе тормозов, утечке воды через лобовое стекло, ненужном включении лампы подвески и неисправности тормозной системы.

Chevrolet Blazer

Покупая внедорожник, нужно убедиться, что он не только достаточно надежен, но и безопасен. Недостаточное количество систем безопасности может привести к травмам, затратам на ценное лечение и даже смерти.

К сожалению, Chevrolet Blazer является одним из самых опасных внедорожников. потому эксперты очень не советуют попадать на этом автомобиле в аварии.

Jeep Grand Cherokee

Внедорожники, как правило, покупают люди, которые много путешествуют или имеют большую семью. В любом случае такой автомобиль должен обеспечивать наилучшую надежность. Но Jeep не может гарантировать надежную езду на таких моделях, как Grand Cherokee или Renegade.

Хотя это транспортное средство довольно популярно, оно часто сталкивается с проблемами, которые приводят к дорогостоящему ремонту. Также у него достаточно высокий уровень смертности среди водителей, которые попасть в ДТП.

BMW X5

BMW X5 – это еще один внедорожник высокого класса, который со временем может разорить вас.

Автомобиль имеет сложную электронику, которая часто выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта. Кроме того, потому что X5 считается роскошным, затраты даже на обычное техническое обслуживание находятся на слишком высоком уровне.

Ford Explorer

Explorer – это не тот внедорожник, который стоит покупать, если у вас ограничен бюджет и вам нужен автомобиль, на который можно положиться. У него проблемы с трансмиссией и надежностью двигателя.

Новые модели 2022 года вообще отзывают из-за плохих топливных систем, силовых агрегатов, системы предотвращения заднего хода, стояночных тормозов и электрических систем.

Dodge Journey

Dodge Journey – еще один внедорожник, имеющий тенденцию быстро обесцениваться и механические проблемы. Также многие модели с 2009 по 2018 годы испытывают проблемы с перегревом двигателя.

К сожалению, с подобными неурядицами сталкивались даже автомобили с довольно маленьким пробегом.

Mercedes-Benz SUVs

Внедорожники создавались для активного отдыха, бездорожья, кемпинга и т.д., поэтому такие роскошные модели, как Mercedes-Benz SUVs, не имеют смысла и в целом достаточно переоценены.

Кроме того, они нуждаются в ремонте гораздо чаще, чем их более дешевые аналоги. А также для их обслуживания вам понадобятся фирменные запчасти, инструменты и даже жидкости, которые стоят значительно выше рыночной стоимости подобных материалов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о недорогих и надежных моделях автомобилей, которые эксперты советуют покупать каждому.

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