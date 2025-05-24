Эксперты назвали самые дешевые автомобили 2025 года: топ-10 машин

Доступные и практичные автомобили привлекают всех покупателей на рынке новых машин. Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, эксперты сумели найти 10 дешевых автомобилей 2025 года.

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Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В Motor1 сформировали список компактных городских моделей, которые не разорят покупателя.

Самые дешевые автомобили 2025 года:

Mitsubishi Space Star;

Fiat Panda;

Kia Picanto;

Dacia Spring;

Hyundai i10;

Leapmotor T03;

Toyota Aygo X;

Suzuki Ignis;

Hyundai Inster;

Fiat 500.

Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году с ценами от 15 000 евро. На этих машинах удобно ездить благодаря компактным габаритам и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок вышла новая дешевая модель Renault.